طرابلس 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بتصريحات رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وإعتباره التدخل الخارجي التركي في بلاده، أمرًا واجبًا، برغم تصريحاته السابقة التي تستنكر أي تدخل خارجي في البلاد، موضحاأن حكومة الوفاق خاطبت عدة دول للمساعدة واستجابت تركيا من بينهم وتم توقيع مذكرة تفاهم معها في المجال العسكري والأمني تهدف للدفاع عن العاصمة وأشارت الصحف إلى إعلان البعثة الأممية إلى بدأ حوارالمسار السياسي بجنيف بحضور نواب من طبرق وطرابلس ومستقلين دون حضور طرفى النزاع الرئيسين من مجلس النواب بطبرق ومن مجلس الدولة فى طرابلس، مبينة أن الجلسات بدأت حسب بيان البعثة الأممية بمن حضروتم خلال الجلسة مناقشة آلية العمل وأجندة الحوار، كما جرى تشكيل لجنة للصياغة.وتطرقت الصحف إلى الإجراءات التى إتخذتها شركة مليتة للنفط والغاز تخوفا من كورونا، موضحة إيقاف الشركة جلب العمالة الفنية النفطية الأجنبية بسبب تخوفات من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن مجلس الإدارة يهدف لتعزيز سلامة العاملين بالتزامن مع سير الأعمال.ونقلت ترحيب جامعة الدول العربية بإعلان البعثة الأممية في ليبيا توصل الطرفين المشاركين في اللجنة العسكرية «5 + 5» إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار،داعية إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به.ونوهت الصحف إلى كشف وزارة الخارجية الروسية ،أن المبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة أرسل نص مشروع اتفاقية الاستقرار ووقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا إلى موسكو، كما بينت تأكيد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.// انتهى //07:20ت م0007