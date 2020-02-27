سيئول 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات الصحيّة في كوريا الجنوبية أنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 1595 شخصًا في حين لم تسجّل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يعني أنّ حصيلة الوفيات ما زالت 12.// انتهى //07:43ت م0008