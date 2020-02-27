الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستعرض والرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية.الملك ورئيس موريتانيا يشهدان توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم .أمام خادم الحرمين.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم.ولي العهد يستعرض أوجه التعاون مع رئيسي الجزائر وموريتانيا.ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب.فيصل بن مشعل يطلع على تجربة زراعة الكمأة السوداء ويلتقي رؤساء وأعضاء لجان شباب الأعمال.مؤتمر الإعلام والتنمية يكرم تركي السديري و أربع شخصيات إعلامية بارزة.الديوان الملكي: وفاة طلال بن سعود.الشورى يقر تسهيل تأشيرات السعوديين و14 توصية للإسكان والخارجية.سلطان بن سلمان: ندعم الشراكات مع المؤسسات العلمية الرائدة في كل المجالات.عقوبات أميركية على 13 كياناً داعماً لإيران.مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء ونظام الجزاءات في اليمن.مليون نازح سوري خلال شهرين.ليبيا: حكومة الوفاق تسخِّر إيراداتها للمرتزقة.كورونا يكشف هشاشة الاقتصاد الإيراني.// يتبع //07:44ت م0009