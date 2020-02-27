مسقط 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيعها لأعداد كبيرة من إصداراتها العلمية المختلفة لزوار المعرض الدولي للكتاب بسلطنة عُمان في دورته الخامسة والعشرين، ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض منذ انطلاقته في 22 فبراير، ويستمر حتى 2 مارس 2020م.وحظي ركن الوزارة بإقبال كبير من رواد المعرض حيث قُدم لهم نسخاً من المصحف الشريف بمختلف الأحجام من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب الكتب العلمية في مختلف العلوم الشرعية، والكتيبات الدعوية من مطبوعات الوزارة المتنوعة.وتأتي مشاركة الوزارة بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لإبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين, ونشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بخدمة القرآن الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا.// انتهى //08:10ت م0013