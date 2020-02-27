المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر وينبع والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.// انتهى //08:40ت م0015