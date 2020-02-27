تونس 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسمنح مجلس نواب الشعب التونسي، فجر اليوم، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، والتي تضم 32 عضوًا بين مستقلين وتابعين لأحزاب ، حيث صوت لصالح الحكومة المقترحة 129 نائبًا، في حين عارضها 77 نائبًا، وتسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.وأعرب رئيس الحكومة التونسية في كلمته أمس أمام المجلس عن إلتزامه بالعمل مع رئيس الجمهورية ومع البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية في انسجام وتكامل في إطار احترام الدستور لتحقيق المصلحة العليا للوطن، مجددًا الالتزام بتطوير علاقات تونس الدولية مع شركائها في أوروبا وإفريقيا وكل أنحاء العالم والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية.// انتهى //09:46ت م0028