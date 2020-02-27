المدينة المنورة 3 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واساختتمت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة أمس بطولة الدورة 22 للألعاب الرياضية بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد وذلك بالصالة الرياضية بمركز التدريب.وشارك في البطولة التي استمرت منافساتها ثلاثة أسابيع، 14 فريقاً يمثلون جميع إدارات مديرية المنطقة ومركز تدريب منطقة المدينة المنورة، تنافسوا فيمختلف الأنشطة الرياضية، "تحدي رجل الدفاع المدني - السباحة - كرة القدم - كرة الطائرة".وكرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة.// انتهى //09:49ت م0030