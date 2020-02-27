الباحة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسعقد المجلس المحلي لمحافظة قلوة أمس, جلسته الأولى للعام الحالي، برئاسة محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي, وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهالي, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وتم خلال الجلسة استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتطرق لبعض الخدمات والمشروعات المقدمة للمحافطة والمراكز التابعة لها ومن ضمنها بعض المشروعات الجارية التي تحت إجراءات الترسية, كما تم مناقشة ورقة العمل التي تخص برنامج التنمية الحضارية لتطوير المحافظة في ضوء رؤية المملكة 2030, وبرنامج الخطط الإستراتيجية على مدى 10 سنوات.وفي نهاية الجلسة تم إحالة العديد من الموضوعات إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها في الجلسات القادمة .// انتهى //09:51ت م0032