بيروت 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة الساحة السياسية لاقتراب موعد تسديد لبنان لاستحقاق سندات اليوروبوند في 9 مارس القادم مع غياب أي قرار حاسم من الحكومة بهذا الشأن في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية واشتداد الأزمتين المالية الاقتصادية .وأشارت إلى إدراج وزارة الخزانة الأمريكية 3 أشخاص و12 كيانا من لبنان على قائمة الإرهاب الأمريكية لارتباطهم بمؤسسة تابعة لحزب الله الإرهابي.وتطرقت صحف الخميس إلى إعلان الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا أمس تعليق التدريس في مدينة إدلب ومحيطها غداة قصف طال مدارس عدة وتسبب بمقتل أربعة مدنيين على الأقل.وتحدثت عن إعلان منسق جهود مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز أمس إدراج الأمين العام لميليشيا حزب الله الإرهابي في العراق أحمد الحميداوي على لائحة الإرهاب.وأخبرت عن إعلان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أنهما أرجأتا حتى إشعار آخر المناورات العسكرية المشتركة التي كانتا تعتزمان إجراءها، وذلك بسبب وباء كورونا الذي يتفشّى في كوريا الجنوبية.// انتهى //10:00ت م0034