مسقط 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، مساء أمس، في مقر السفارة في مسقط, ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الجناح السعودي بمعرض مسقط الدولي للكتاب بدورته الـ 25.ورحّب السفير الثقفي بممثلي الجهات، مثمناً مشاركتهم في الجناح السعودي ضمن المعرض الذي افتتحه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار سلطان عُمان, مشيدا بتميز جميع الجهات المشاركة.وأثنى الثقفي على ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث استخدمت التقنيات الحديثة للتعريف عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، إلى جانب توزيع عدد كبير من المصاحف والإصدارات العلمية المتنوعة في مختلف العلوم الشرعية للتعريف عن جهود المملكة في الدعوة إلى الله وفق الكتاب والسنة, ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي تسير عليه هذه البلاد، ومحاربته للتطرف والإرهاب بشتى صوره.وفي نهاية اللقاء قدّم الثقفي شهادات شكر للمشاركين, كما قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد درعاً تذكارية للسفير بهذه المناسبة.// انتهى //10:07ت م0035