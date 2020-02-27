الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسيحل فريق الرائد ضيفًا على فريق الفيحاء في تمام الساعة الـ 8:20 مساءً في آخر مباريات الغد من الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.ويسعى الرائد للعودة للانتصارات من جديد ومواصلة مستوياته المتميزة هذا الموسم بعد أن توقف في الجولة الماضية أمام فريق التعاون في ديربي القصيم بالتعادل.ويحل الرائد رابعًا في جدول الترتيب بـ 31 نقطة، ويسعى لكسب نقاط المباراة ليتقدم للمركز الثالث في حال تعثر الأهلي أمام النصر هذا المساء، والوحدة أمام الفتح السبت القادم، فيما يدخل الفيحاء صاحب المركز التاسع بـ 24 نقطة، بعامل الأرض والجمهور، وبروح عالية لمواصلة انتصاراته بعد أن حقق في الجولة الماضية فوزًا على الوحدة في الشرائع بهدفين دون رد.// انتهى //10:14ت م0036