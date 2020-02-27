القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والتي تقدمها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين المصريين وقادة القوات المسلحة بالإضافة إلى وفود عربية وأجنبية.وتحدثت عن تأكيد مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة اليوم في واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي برغم غياب إثيوبيا، لاستكمال المشاورات حول اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل السد.وتطرقت الصحف إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على تمديد العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن عامًا إضافيًا، بناءً على مشروع القرار البريطاني الذي شمل حظر توريد السلاح إلى اليمن.ونوهت بإنطلاق محادثات جنيف أمس بين طرفي النزاع في ليبيا على المستوى السياسي للعمل على إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار الهش وإنهاء عمليات القتال في طرابلس، مشيرة إلى أن روسيا اتهمت تركيا أمس بتسهيل عملية نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.// انتهى //10:15ت م0037