الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسيبحث العدالة في مواجهة الغد عندما يستضيف الفيصلي على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الفوز الذي غاب عن الفريق من الجولة الرابعة في الدوري، بعد انطلاقة قوية توقفت في الأسبوع الرابع من الدوري.ويدخل العدالة اللقاء وهو في أواخر سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، ولم تكن نتائج الفريق في الجولات الماضية مفيدة، حيث حقق 6 نقاط من ست تعادلات وضعته في المرتبة قبل الأخيرة، في المقابل يسعى الفيصلي لتكرار نتيجة الدور الأول، التي انتهت للفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعويض خسارته في الأسبوع الماضي من الاتفاق، ويحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.// انتهى //10:17ت م0038