حائل3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم مبادرة "قادر" التي نفذت في 10 مراكز داخل مدينة حائل وخارجها.وأوضح ‏مدير الإشراف بتعليم حائل بالإنابة سالم الموكاء أن المبادرة استهدفت أكثر من 3000 طالب من طلاب المرحلة الثانوية بالمنطقة، وقدم خلالها ٤٠ دورة تدريبية على مدى أربعة أسابيع.وبين أن المبادرة هدفت إلى رفع مستوى طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات والتحصيلي، مشيراً إلى أن البرنامج يطبق مجاناً في تعليم حائل للمرة الثالثة على التوالي.// انتهـى //11:29ت م0062