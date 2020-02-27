بكين 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية، اليوم ، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 وفاة، فيما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 78 ألفا و497 حالة .وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في تقريرها اليومي ، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم ، ووفاة 2744 شخصا .وسجلت مقاطعه هوبي الواقعة بوسط الصين ومركز تفشي الفيروس 409 حالات إصابة جديدة في 26 فبراير ، ووفاة 26 حالة.// انتهى //11:30ت م0063