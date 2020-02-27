عام / الصين تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2744
الخميس 1441/7/3 هـ الموافق 2020/02/27 م واس
بكين 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس
أعلنت السلطات الصينية، اليوم ، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 وفاة، فيما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 78 ألفا و497 حالة .
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في تقريرها اليومي ، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم ، ووفاة 2744 شخصا .
وسجلت مقاطعه هوبي الواقعة بوسط الصين ومركز تفشي الفيروس 409 حالات إصابة جديدة في 26 فبراير ، ووفاة 26 حالة.
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11:30ت م
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