الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسوافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل مباراة النصر السعودي وسابهان الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر.يذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر في وقت سابق تأجيل مباراة نادي التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك لتفشي فايروس كورونا .// انتهى //11:35ت م0064