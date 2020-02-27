تونس 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي في منطقة غومبي شمال شرقي نيجيريا، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجيريين.وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي الشريف في بيان أمس، "ندين بشدة الهجوم الشنيع الذي اقترفته الجماعة الإرهابية "بوكو حرام" ضد منطقة غومبي التابعة لولاية أداماوا في شمال شرقي نيجيريا والذي خلف العديد من القتلى من المدنيين وفي صفوف الجيش النيجيري".وأضاف أن هذه الهجمات ضد أهداف مدنية تدل على فشل المخطط الإرهابي وفروعه بالمنطقة أمام عزم وحزم السلطات النيجيرية في الحرب التي تخوضها دون هوادة ضد الإرهاب.// انتهى //11:42ت م0065