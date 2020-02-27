أبها 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة تثليث، خلال اجتماعه أمس، سير العمل في المشروعات الخدمية بالمحافظة.وأوضح المحافظ سعد بن سفر بن زميع أن المجلس ناقش عدة محاور تتعلق بآليات تنفيذ المشروعات المعتمدة للعام الجاري 1441 هـ، إضافة إلى رفع طلب للجهات المعنية برفع فئة بلدية المحافظة من (ج) إلى فئة (ب)، وزيادة حدود النطاق العمراني، مشيراً إلى أنه تم كذلك مناقشة الإجراءات الخاصة بإحداث إدارة للشؤون الصحية لخدمة المحافظة والمراكز المرتبطة بها، وتسوير أرض المدينة الطبية.// انتهى //11:50ت م0068