الطائف 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنجح قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال عام ونصف في الوصول بنسب إشغال الأسرة لمعدلات عالمية تحقق لأول مرة، وسمحت بتوافر الأسرة الدائمة بقسم العناية بالمستشفى، حيث بلغت نسبة الإشغال للحالات المزمنة إلى صفر بعد أن كانت تصل إلى 95% , كما حقق القسم المعدلات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص معدل مكوث المريض بالعناية والبالغة 3.5 أيام بدلا من 7.5 أيام.واستطاع العاملون بالقسم خفض نسب الإشغال للأسرة بالعناية إلى 88 %، ما يعني التوافر الدائم للأسرة للحالات الحرجة, وهي أرقام قلصت النسب السابقة للإشغال لعام 2018 بنسبة 99 %, كما تحقق ولله الحمد نسب صفر في حالات الالتهابات التنفسية والتهابات القساطر البولية بدلاً من النسب العالية المسجلة سابقاً في نسبة الإشغال بالعناية.وأوضح مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور سطام مصلح الجعيد، أن الأرقام التي تحققت تأتي ضمن الخطة التي تم تنفيذها من أطباء المستشفى وفريق العمل لطاقم الرعاية الصحية من خلال زيادة الجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية خارج قسم العناية على مدار 48 ساعة بأقسام التنويم بالأدوار بعد نقل المرضى إليها, وكذلك تقديم خدمات العناية بالطوارئ لضمان تقديم العلاج للمرضى بدءاً من استقبال الحالة في قسم الطوارئ مما يقلل بشكل كبير مدة مكوثهم بالعناية.// انتهى //11:51ت م0070