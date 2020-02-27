نجران 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساستضافت جامعة نجران أمس، جلسة حوارية عن "دور المؤسسات التعليمية في اكتشاف المواهب"، وذلك ضمن فعاليات منتدى "اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي" الذي نظمته جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران .وناقشت الجلسة، التي أدارها سعيد القلادي، واستضافت معالي مدير جامعة نجران فلاح السبيعي، وعضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبدالرحمن المشيقح، ومدير إدارة التعليم بنجران، الدكتور ملفي العتيبي، ورئيس جمعية شهداء الواجب سعود العويس، دور المؤسسات التعليمية في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وتنمية وصقل مواهبهم، وذلك من خلال إقامة البرامج والدورات التدريبية التي تسهم في تطوير قدراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات.// انتهى //11:53ت م0071