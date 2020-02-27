بغداد 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ماوصفتها بأجواء عدم الوضوح التي قالت إنها تخيم على مشهد الجلسة الاستثنائية التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب في وقت لاحق اليوم للتصويت بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وأشارت إلى الانقسام السياسي بين الأحزاب والكتل النيابية بخصوص منح الثقة للحكومة , منوهة بمحاولات رأب الصدع وتقريب وجهات النظر المتباينة التي بذلتها جهات عدة طوال يوم أمس الأربعاء.واهتمت الصحف بتأكيد محمد توفيق علاوي رئيس الحكومة العراقية المكلف ثقته في أن تكون جلسة اليوم متوافرة على إمكانات تمرير تشكيلته الوزارية المثيرة للجدل.وتطرقت صحف الخميس إلى مخاطر فيروس "كورونا" على العراق والمنطقة عموما ,مبرزة الإجراءات المتخذة لمواجهتها والوقاية منها، معتبرة أن هذه الإجراءات يجب أن تكون من أولويات الحكومة والبرلمان العراقيين.وتناولت تطورات الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق, منوهة باستمراره رغم محاولات إجهاضه واستخدام العنف المفرط ضد المشاركين فيه لاسيما في ساحة الخلاني بوسط بغداد.// انتهى //11:55ت م0072