الباحة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأدى وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السيياري وجموع المصلين بعد صلاة عصر أمس, صلاة الميت بجامع الحسيكي بمحافظة المخواة على شهيد الواجب جندي أول عوض بن عبيد بن علي الزهراني أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدّى الصلاة على الشهيد مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وعدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة, والمسؤولين, وجموع من أهالي المحافظة.// انتهى //11:57ت م0073