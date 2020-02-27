البكيرية 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستشارك إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأحد القادم، في اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار "السلامة أولاً"، بعدد من الفعاليات التوعوية المتنوعة التي تستهدف طلاب وطالبات المدارس في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية في تفعيل المناسبات المجتمعية والتوعوية.وأكد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أهمية المشاركة في تفعيل هذه المناسبة لتعزيز جوانب الأمن والسلامة المدرسية ونشر ثقافة السلامة في المدارس لما لها من دور مهم في تثقيف أبنائنا الطلاب والطالبات ببرامج الدفاع المدني ووسائل التعامل مع الظروف كافة والتعرف عن قرب على جهود رجال الدفاع المدني وما يقدمونه من خدمات لحماية المجتمع من الأخطار.وأوضح الراجح أن إدارة الأمن والسلامة المدرسية قد أسندت مهمة تفعيل هذه المناسبة في المدارس لمنسق ومنسقة الأمن والسلامة تحت إشراف قائد وقائدة المدرسة وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الأنشطة المدرسية التوعوية، التي تختص بأمور السلامة بتخصيص برامج الإذاعة المدرسية، ونشر الوعي والتثقيف بالمطويات الإرشادية، وعمل المجسمات واللوحات المعبرة عن هذه المناسبة، وتدريب الطلاب والطالبات على وسائل السلامة داخل المدرسة وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة، وتنظيم زيارات ميدانية لمعرض إدارة الدفاع المدني بهذه المناسبة بمول البكيرية.من جانبه بين مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبدالرحمن بن سليمان العويرضي أن إدارة التعليم دعت عبر تعميم لجميع مدارس الإدارة إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابية إلى المعرض المقام بمول البكيرية بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني في خدمة المجتمع.// انتهى //12:50ت م0092