الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسشاركت شركة تطوير المباني "TBC"، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، في المعرض الأول لمستلزمات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 Gess Dubai، ضمن جناح وزارة التعليم السعودية بالمعرض، خلال الفترة من 25 - 27 فبراير الجاري.ويوفر المعرض الحلول التي تلبي احتياجات العاملين في قطاع التعليم، بالتركيز على المستلزمات المبتكرة من تقنية وورش عمل وبرامج تنمية وتطوير للقيادات، وشاركت وزارة التعليم بجناح يعكس إنجازات الوزارة في التعليم ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030م، كما يمثل منصة لتبادل الفرص والشراكات والاستثمار في القطاع التعليمي في المملكة.وشاركت TBC بمنصة في جناح وزارة التعليم تعرض من خلالها منجزاتها ومسيرتها؛ لتبادل الخبرات وإبراز دورها الفاعل في تحقيق الرؤية، وبرامجها لرفع مشاركات القطاع الخاص في التعليم، لإثراء مشهد البناء التعليمي، وتوفير فرص التعليم لجميع الشرائح، وتنويع مصــادر التمويل المبتكرة من أجل تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.كما تشهد منصة الشراكة بجناح وزارة التعليم بالمعرض حضور TBC بوصفها الذراع التنفيذية والاستثمارية للوزارة، والمسؤولة عن إدارة أصولها، وتقع منصة الشراكات في غرفة الاجتماعات بالجنــاح، حيث تسعى الشركة إلى تطوير أعمالها ومشاركاتها في المعارض الهادفة، والبحث عن فرص جديدة ومتطورة في أعمالها، عبر تبادل الأفكار وطرح مشاريع الشراكات مــع موفري الحلول التعليميـة والتقنية من الشركات الناشئة والكبرى والجهات التعليميـة الحكومية والخاصة من مختلف الدول.وتحرص شركة TBC على استقطاب أطول قائمة ممكنة من المستثمرين الأجانب من خلال مركز الاستثمار التعليمي، الذراع الاستثمارية للشركة، عبر منظمة متكاملة من البرامج التي تضع خريطة الفرص الاستثمارية في مشاريع وزارة التعليم، وأيضاً، أصولها أمامه، والكشف عن المواقع الواعدة التي يتنامى الطلب على الخِدْمات التعليمية فيها، بعد ذلك تبدأ رحلة المستثمر التي عملت الشركة على تعبيد طريقها أمامه، بدءاً من التقدم على الفرص الاستثمارية، ووصولاً إلى محلة الترخيص، ويتواصل دعم المستثمر حتى ما بعد مرحلة الترخيص التي تتم في سلاسة وسرعة حرصًا على وقت المستثمر وجهده.وكشفت TBC من خلال منصتها في جناح وزارة التعليم في 2020 Gess Dubai عن دورها وإسهاماتها، بوصفها شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذراعاً تنفيذية لوزارة التعليم، في منجـزات وتطــورات التعليم في المملكـة منذ بدء عملها، وعرض تطلعـات رؤية المملكة 2030 ودور مبادرات وزارة التعليم في تحقيقها، ودور الشركة في تنفيذ هذه المبادرات.كما سعت TBC إلى تبادل الخبرات والشراكات مـع موفري الخدمات والحلول وغيرها من المنظمات التعليمية، والتعريف بالمملكة بوصفها بيئـــة محفـزة للاستثمار والفرص في قطاع التعليم، وأيضاً الإسهام في التعريف بتطلعات التعليم المستقبلية فيما يخص قطاع الإنشاءات.يذكر أن شركة TBC بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.// انتهى //12:53ت م0094