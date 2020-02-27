نيامي 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسانعقد في العاصمة النيجرية نيامي ملتقى دولي حول موضوع السلم والأمن بغرب القارة الإفريقية، بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الإفريقية والأوروبية.وقال وزير التشغيل النيجري محمد بن عمار اليوم إن "قضايا السلم والأمن تشكل مصدر قلق حقيقي بمنطقة غرب إفريقيا، حيث تواجه بلدان الساحل على وجه الخصوص التهديد الإرهابي باستمرار".ودعا الوزير النيجري إلى تعبئة كل الطاقات وتوحيدها من أجل التغلب على انعدام الأمن، كما حث على "اليقظة" تجاه الوضع الأمني بالمنطقة.ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق يشهد تزايد هجمات الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل، خصوصا الحدود الثلاثية الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.// انتهى //13:03ت م0095