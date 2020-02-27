المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامجًا علميًا كل يوم سبت (أسبوعيًا) في العام الجاري بدءًا من السبت المقبل بمسجد قباء في المدينة المنورة.ويتضمن البرنامج محاضرات عن قراءة من تفسير السعدي ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للمقدسي، والأدب المُفرد للإمام البخاري وشرح الأصول الستة للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وفضائل المدينة من صحيح البخاري.// انتهى //13:04ت م0096