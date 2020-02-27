بيروت 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأطلقت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نداء استغاثة من أجل تأمين الحماية والرعاية للأطفال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.وأعربت اللجان الشعبية في بيان اليوم ، عن قلقها البالغ بسبب حالات الفقر والتردي الصحي والاجتماعي الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين في لبنان .وأشارت إلى أن نصف اللاجئين الفلسطينيين تقريبًا في لبنان هم دون الخامسة والعشرين من العمر، مؤكدةً أنهم يعانون من نقص مزمن في فرص سبل المعيشة والفقر ويعيشون في بيئة تتسم بالكثير من انعدام الأمن.ولفت بيان اللجان الشعبية الانتباه إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون حاليًا من معدلات متزايدة من الفقر الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية.وتوجهت اللجان الشعبية في بيانها بنداء إلى وكالات الأمم المتحدة وخاصة وكالة (الأونروا) و(اليونيسف) من أجل تأمين مساعدات عاجلة للأطفال الفلسطينيين في لبنان.// انتهى //13:21ت م0101