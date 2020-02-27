الأحساء 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للري في محافظة الأحساء استمرار التسجيل في خدمة الري الدائم لمزارعي المحافظة .ودعت مؤسسة الري بالأحساء أصحاب المزارع إلى الاستفادة من الخدمة عبر التسجيل في المنصة https://rai.sio.gov.sa/ar/Index .وتعد المنصة الإلكترونية قاعدة بيانات مركزية للمزارع المستفيدة من خدمات المؤسسة وتسهم في تحقيق مبادراتها في قطاع الري والأبحاث العلمية إضافة إلى توفير مؤشرات الأداء لمتخذي القرار والإسهام في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق برنامج التحول الوطني.//انتهى//13:24ت م0102