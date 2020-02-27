جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 2659 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.وأسفرت الجولات التي تأتي بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين عن ضبط 448 مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، حيث شملت عدداً من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات.وتهدف هذه الجولات لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات، حيث تقوم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات بضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.يذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو على فروع الوزارة.// انتهى //13:26ت م0104