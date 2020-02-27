مكة المكرمة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستُنظم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي الأحد القادم ملتقى بعنوان "تمكين المرأة في البحث العلمي" ومعرضاً مصاحباً له، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل ومشاركة باحثات من مختلف التخصصات الأكاديمية بالجامعات السعودية ويستمر يومين وذلك في قاعة الجوهرة بمقر الطالبات في الزاهر.ويهدف الملتقى إلى استجلاء واقع المرأة في المجال البحثي، وتشخيص الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، ومناقشة برامج رؤية المملكة 2030 ومدى استفادة المرأة الباحثة منها، علاوة على التعريف بمجالات الدعم البحثي النسائي الداخلي والخارجي.ويتضمن الملتقى 25 ورقة علمية مقدمة من الباحثات المشاركات في جلسات الملتقى من مختلف الجامعات والجهات الحكومية، إضافة إلى إسهامات المعرض المصاحب في التعريف بالمؤسسات والمجلات العلمية الرائدة بمشاركة 20 جهة داعمة لجهود المرأة البحثية.// انتهى //13:30ت م0106