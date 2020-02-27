ظهران الجنوب 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسدشن محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا , اليوم, فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها تحت شعار "النظافة من الإيمان .. حماية للإنسان وتنمية المجتمع", بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, وذلك في حديقة مرحبين بالمحافظة.وبدأت فعاليات المشروع بمسيرة القافلة بمشاركة الدوائر الحكومية وجابت عددا من احياء المحافظة .وقام المحافظ بغرس شتلة في حديقة مرحبين .وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن المشروع الوطني الكشفي يهدف إلى غرس ثقافة العمل التعاوني وتنمية مسؤولية المجتمع لحماية البيئة بجميع مكوناتها مؤكدا أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة 2030م في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع وتفعيلاً للأنشطة الكشفية في مجال البيئة.وأبان العلكمي أن المشروع تنفذه الإدارة بالشراكة الفاعلة مع بلدية المحافظة ومكتب البيئة والمياه والزراعة بسراة عبيدة .// انتهى //14:38ت م0138