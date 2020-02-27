جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وشركة الحافلات الحديثة المحدودة تهدف لتدريب وتوظيف 500 فني سعودي في عدةّ مجالات.وتنص المذكرة التي وقعها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن كدسه، ورئيس مجلس إدارة شركة الحافلات الحديثة المحدودة فؤاد الشريبي, على تقديم الإرشاد التقني والمهني وتجهيز مرافق تضم قاعات وورش ومعامل تخدم مختلف تخصصات التدريب التي تشمل التقنية الإدارية، والكهرباء، والمحركات والمركبات، والتبريد والتكييف، وإلكترونيات والحاسب الآلي والمبيعات.كما اشتملت مذكرة التعاون على منح المتدرب مكافأة تشجيعية طيلة فترة التدريب, وشهادة اجتياز البرنامج التدريبي, بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي لهم فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية لهم من بداية التدريب.// انتهى //14:41ت م0139