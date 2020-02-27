بقيق 03 رجب1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم لقاء التواصل بين قطاع الأعمال بمحافظة بقيق مع الجهات الحكومية، بحضور محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، وعدد من رجال الأعمال المحافظة والمسئولين الحكوميين، وذلك على مسرح بلدية بقيق.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي في كلمة افتتح بها الملتقى أن التحوّل الاقتصادي الذي تعيشه المملكة الآن، وما تضمنه من إصلاحات هيكلية، ورؤى طموحة وشاملة، واستمرار لسياسات الانفاق المتوازن بكفاءة وفاعلية، أحدث نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية وتنوعها كمًا وكيفًا، ما أدى إلى تنامي الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي في جميع المناطق والمحافظات، وَمنها محافظة بقيق وما تنطوي عليه من آفاق استثمارية واعدة في العديد من المجالات التجارية والصناعية والخدمية .وأوضح ان اللقاء، يأتي ضمن مرتكزات الغرفة وأهدافها الرئيسة بالعمل على رفد حركة الاقتصاد في المنطقة والإسهام في تطوير البيئة الاستثمارية لكافة محافظاتها، مشيراً الى أن الغرفة ستسلط الضوء خلال هذا اللقاء على هذه المحُافظة بما تمتلكه من مقومات وما تمتاز به من خارطة استثمارية متنوعة يؤهلها لأن تكون ساحة متسعة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .من جانبه أبان وكيل الأمين للاستثمارات و تنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس منذر بن ناجي الشلوي، خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس الإدارة سعدون بن خالد الخالدي بأن الفرص الاستثمارية في محافظة بقيق، متواصلة و مستمرة ، مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت مخطط صناعي في المحافظة ، لافتا النظر إلى أن ذلك يُعد فرصة استثمارية مميزة لقطاع الأعمال، و أن الأمانة تطرح بشكل مستمر فرصاً استثمارية مختلفة مثل المحلات التجارية و المراكز النسائية و غيرها الكثير .وأكد المهندس الشلوي بأن المملكة بشكل عام و المنطقة الشرقية بشكل خاص، مقبلة على طفرة عمرانية ضخمة، و أن الأمانة تسعى إلى مواكبة هذه الطفرة من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يستطيع المستثمر الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الأمانة تستفيد من جميع المبادرات و المقترحات التي يتم استقبالها من خلال الموقع الالكتروني، حيث تخضع للدراسة في قسم للدراسات و منها يتم الرد على تلك المقترحات خلال اسبوع .بدروه أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع خدماتها إلكترونيا ووصلت في ذلك إلى 90 % ، فيما بين مساعد المدير العام لقطاع العمل بفرع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن أحمد الأطرش أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع الشركات بهدف العمل على توطين الوظائف، كما ستعمل على توقيع مذكرات تفاهم لتكييف المشاريع بما يتناسب مع مقاولين الشركات الاخرى قريبا ، مشيرًا الى أن الوزارة استحدثت برنامج "صفوة" الذي يقدم خدمات متميزة للمنشأة المفعلة التوطين، ودعم مسارات تأهيل الكوادر الوطنية ضمن برامج التدريب المنتهي بالتدريب .وأفاد مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح بن حمد الحماد، أن خدمات الهيئة الإلكترونية سهلت وصول المستفيد في أي مكان ووقت لإنهاء إجراءاته .// انتهى //14:46ت م0141