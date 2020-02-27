لندن 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مراجعة شاملة للسياسات الخارجية والدفاعية لتحديد مسار بريطانيا، وأولوياتها في السنوات الخمس القادمة لخروجها من الاتحاد الأوروبي.وكشفت الصحف عن موافقة الحكومة البريطانية، على تفويض بإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، بشأن مفاوضات التجارة، وأن الحكومة ستعيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وسوف تستند إلى اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين الاتحاد الأوروبي، والدول ذات السيادة.وأشارت الصحف إلى إعلان السلطات الصحية البريطانية عن وجود حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في بريطانيا إلى 15 حالة إصابة.وتحدثت عن حالة الطقس المتقلبة التي تواجهها البلاد، مشيرة إلى إجلاء الشرطة البريطانية سكان بلدة أيرون بريدج بمقاطعة شروبشاير بالمملكة المتحدة، وذلك بسبب الفيضان الذي حصل بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر سيفيرون بسبب الأمطار الغزيرة.ولفتت الصحف إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة مستعدة لتعزيز إجراءاتها الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ “على نطاق أوسع بكثير” إذا ما استدعى الأمر ذلك.كما واصلت الصحف متابعتها لمرحلة الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك أثناء حكمه جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثين عاما، ودوره في العلاقات الدولية والجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.‫وتناولت فشل السياسة التركية في سوريا ووضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا وتراجع القوات التركية على ساحات المعارك بمحافظة إدلب السورية وتداعيات ذلك على الساحة الإقليمية والدولية. ‬وسلطت الصحف الضوء على دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي إلى التهدئة في الهند وقيام السلطات الهندية بنشر قوات شرطة في شوارع العاصمة نيودلهي، وذلك في محاولة لتهدئة العنف الطائفي بالبلاد الذي اندلع مؤخرًا.// انتهى //14:47ت م0142