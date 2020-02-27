صبيا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقريتي الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غداً, درساً علمياً بعنوان "فقه القرآن والسنة"، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش التابعة للمكتب.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب , ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //14:47ت م0144