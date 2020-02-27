جيزان 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسنفذت جامعة جازان ممثلة في كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة اليوم، برامج الحملة التوعوية لمواجهة فايروس كورونا بعنوان ""صن نفسك", بحضور أكثر من 200 مرشد ومرشدة صحية من إدارة تعليم جازان.وأوضحت المشرفة على الكلية الدكتورة منال المالكي, أن تنفيذ الحملة يأتي انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتوعية جميع فئاته من طلاب وطالبات ومرشدين ومرشدات وأعضاء هيئة تدريس والمقيمين ، من أجل تزويدهم بالتوعية السليمة عن خطورة كورونا وطرق المواجهة الفعالة.وتضمن البرنامج مسرحية توعوية تحاكي حديث المجتمع عن ظاهرة كورونا والشائعات حول ذلك بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان ، إلى جانب ندوة علمية حول كورونا للتعريف بخصائص المرض الجديد وكيفية انتشاره، والفرق بينه وبين الأنواع الأخرى من فيروسات كورونا ، وندوة تثقيفية عن نظرة المجتمع لمرض كورونا والمعلومات المغلوطة عنه، والطريقة الصحيحة للتعامل معه.كما قدم عدد من الطلاب ورشة عمل للتعريف بطرق انتقال العدوى المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر، من شخص إلى آخر أو من كائن حي إلى آخر، وأهمية معرفة ذلك في تحديد الطريقة المناسبة للوقاية، وتدريب المشاركين على كيفية عملية تنظيف اليدين واستخدام الكمامة الطبية الصحيحة مع توزيع العديد من الحقائب التعليمية والتي أعدتها اللجنة التنظيمية.// انتهى //14:49ت م0145