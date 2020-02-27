أبهـا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسافتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضه اليوم، اللقاء الأول للجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي بمشاركة مديري التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق بلو إن بأبها.وأكد عوضه خلال اللقاء على أهمية دور التعليم الأهلي وإسهامه الفاعل في رفد العملية التعليمية، وسط خطوات تطويرية يشهدها على كافة المستويات، مشيداً بعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير الأداء التعليمي والخروج بتوصيات تثري الميدان التربوي لتحقيق رؤية الوطن.من جهته أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم المنطقة عبدالله الأسمري أن 13 إدارة تعليمية شملت : عسير ونجران وجازان والباحة وشروره وبيشة وسراة عبيدة وصبيا ورجال ألمع والنماص والمخواه ومحايل وظهران الجنوب شاركت في اللقاء، وأقرت بناء خطة عمل تكاملية تسعى إلى تعزيز دور التعليم الأهلي ودعمه وتذليل ما يعترضه من عقبات.// انتهى //14:50ت م0146 --