الحرث 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسدشن رئيس مركز الخشل التابع لمحافظة الحرث عبده بن أحمد دوداني اليوم، مبادرة "امش30"، التي ينفذها برنامج العيادات المتنقلة بصحة جازان، بالشراكة مع مركز نشاط الاجتماعي بالخشل ومشاة جازان.وتجول رئيس المركز على أركان الفعالية, ومسابقة المشي بمشاركة 50 مشاركا من مختلف الأعمار لنحو ثلاثة كيلو مترات؛ بهدف تثقيف المجتمع بفوائد المشي على الصحة العامة.واختتم البرنامج بتكريم الفائزين الأوائل والجهات المشاركة والداعمين للمبادرة.// انتهى //15:00ت م0149 --