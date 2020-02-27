سكاكا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسعقد مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم ، ورشة عمل لمناقشة أبرز المقترحات والرؤى لتطوير التعليم الأهلي بحضور عضو اللجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشمالية مدير مكتب التعليم الأهلي بالجوف راجح بن مسعد الفهيقي وعدد من المستثمرين والمستثمرات بالمنطقة.وأكد الفهيقي حرص إدارة تعليم الجوف على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في قطاع التعليم وتسهيل إجراءات المستثمرين، بهدف دراسة جوانب الدعم الممكنة التي يحتاج لها التعليم الأهلي بالمنطقة وزيادة جودته ورفع نسبة مشاركته في التعليم العام، ومعرفة فرص التحسين التي ستسهم في تجويد أداء المدارس الأهلية بما يضمن جودة المخرجات.وتهدف الورشة إلى تحسين وتطوير أداء المدارس الأهلية والعالمية بالمنطقة وبحث قضايا التعليم الأهلي وأبرز التحديات التي تحد من تطوير التعليم الأهلي بالمنطقة والتي تم مناقشتها كمحاور للورشة فيما يخص القضايا التشريعية والقانونية والجوانب المالية والإجرائية بالإضافة إلى القوى العاملة، وتقديم المقترحات والرؤى لتطوير التعليم الأهلي بالمنطقة ، والالتقاء بملاك ومالكات عدد من منشآت التعليم الأهلي والاستماع للآراء الهادفة والنافعة ومناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم الأهلي وسبل دعم الاستثمار فيه وآلية الإشراف الداعمة والمساندة للمدارس الأهلية والأجنبية.// انتهى //15:00ت م0150 --