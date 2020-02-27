المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة اليوم، اجتماع استكمالي للاجتماعات السابقة شارك فيه عدد من المختصين من الجهات المعنية من وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وجامعة الملك فيصل ورئاسة الحرمين الشريفين .وأنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة استعداداتها للرصد والسيطرة على الجندب الأسود ومنع وصوله للحرمين الشريفين, بالإضافة إلى القضاء عليه في مواقع التوالد والتكاثر .ويأتي الاجتماع حرصا من وزارة البيئة والمياه والزراعة على دراسة وإدارة آلية المكافحة المتكاملة للجندب الأسود في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمنع وصولها للمناطق العمرانية والحرمين الشريفين .// انتهى //15:01ت م0151 --