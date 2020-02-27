الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ، اليوم ، معالي كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة الفريق الركن سير جون لورمير، والوفد المرافق له، وذلك بمقرّ التحالف في مدينة الرياض.وخلال الاستقبال اطلع كبير مستشاري الدفاع البريطاني على أهداف التحالف ومبادراته بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب من خلال المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى المجال العسكري .وأكد اللواء المغيدي على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.من جانبه، أشاد الفريق سير جون لورمير بالجهود التي يبذلها مركز التحالف الإسلامي والدور الذي يضطلع به في مجال محاربة الإرهاب.الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.// انتهى //15:05ت م0152