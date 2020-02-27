روما 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصًا تعافوا من الفيروس.وأفاد رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي في روما اليوم أن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، إضافة إلى ثلاثة حالات شفيت في روما في وقت سابق.وأوضح أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، مشيرًا إلى أن العدد مازال قيد التحقق, وأن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.// انتهى //16:08ت م0171