نيامي 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، بالحفل الرسمي لإطلاق خطة الدعم المعتمدة من الحكومة النيجرية وخطة مواجهة الوضع الغذائي والإنساني بجمهورية النيجر والمعتمدة من شركاء البلاد في المجال الإنساني .ورأس الحفل دولة رئيس الوزراء النيجري رئيس الحكومة بريجي رافيني، بحضور وزراء في الحكومة النيجرية وحاكم منطقة نيامي، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى النيجر، إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكوادر من مختلف المؤسسات الحكومية.// انتهى //16:09ت م0173