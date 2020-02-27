الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واستعتزم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المشاركة في ملتقى الأمن الفكري الثاني المقام في جامعة الملك سعود بالرياض خلال الفترة 13 - 15 / 7 / 1441 هـ.ووجه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل بأهمية مشاركة الوحدات التدريبية بالمنطقة في هذا الملتقى من منطلق المسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب، وما تزخر به المنشآت التدريبية من كوادر فكرية وأصحاب مساهمات ثرية في هذا المجال.وأكد المقبل أن هذا الملتقى سيسهم إن شاء الله في تعزيز الأمن الفكري لدى شباب هذا البلد المبارك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخيري، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، كما سيتخلل الملتقى عدد من الندوات والدورات التدريبية وحلقات النقاش.وحث منسوبي الوحدات التدريبية بالرياض على تقديم ما لديهم من اقتراحات حول المعرض , خلال أسبوع من تاريخه , وترسل الى قسم التطوير بإدارة منطقة الرياض على البريد الالكتروني: ( GDTR-DEVELOP@tvtc.gov.sa ).ودعا المقبل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المشاركين في الملتقى بالخروج بتوصيات تخدم الوطن والمواطنين في هذه البلاد المباركة .// انتهى //16:22ت م0177