المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واساستضافت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات.وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المشتركة، واستعراض التجارب الناجحة لعمادات شؤون الطلاب في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم للطلبة، وآلية تطبيقها في الجامعات الأخرى، كما تطرق الاجتماع للرحلات الطلابية الخارجية، والتي تحقق أهداف تعليمية وتربوية للطلبة وتسهم في توسيع مداركهم والاحتكاك مع نظرائهم في الجامعات العالمية، إلى جانب مناقشة عدد من اللوائح والأنظمة في عمادات شؤون الطلاب وإمكانية توحيدها.من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الاجتماع أقر العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى جودة الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة، بالإضافة إلى ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالله آل عضيد رئيسًا جديدًا للجنة خلفًا لرئيسها الحالي عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني ، كما تم ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي نائبًا للرئيس، واختيار جامعة جازان لتكون مقرًا لأمانة اللجنة واختيار الدكتور عثمان حكمي أمينًا عامًا لها.// انتهى //16:24ت م0180