بوارسو 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسوقعت السودان وبولندا مذكرة تفاهم فى مجال الزراعة، وذلك على هامش اجتماعات لجنة التشاور السياسي المنعقدة حاليا بوارسو.وقع عن السودان وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين، فيما وقع عن بولندا وزير الزراعة كرستوف جورجيل.وقال قمر الدين عقب التوقيع أن السودان يتطلع إلى التعاون مع بولندا في المجال الزراعي، مؤكدًا أن بلاده دولة غنية بإمكاناتها ومواردها الطبيعة وخيرات أرضها الوفيرة.بدوره، أبدى وزير الزراعة البولندى حرصه على إقامة شراكاتٍ مع السودان في مجال الزراعة بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الزراعية والأسمدة والبذور.وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي يذخر بها السودان وتحويلها إلى ميزات تفضيلية من خلال تزويد السودان بالتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها بولندا في مجالات الزراعة المختلفة، بما فيها البحوث والآليات والمعدات الزراعية الخفيفة والثقيلة والأسمدة وغيرها.// انتهى //16:28ت م0182