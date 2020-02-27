الخرطوم 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأكدت السودان وألمانيا حرصهما على تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة والانطلاق بها بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بينهما.وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عقب جلسة المباحثات المشتركة التي عقداها اليوم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم بحضور الوزراء من الجانبين أن المباحثات تركزت حول مساهمة ألمانيا في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمساعدة في تحقيق السلام والدعم الاقتصادى.ووصف البرهان زيارة الرئيس الألماني بالتاريخية، مبينا أنها بداية حقيقية للتغيير الذي دفع ثمنه الشعب السوداني، مشيراً إلى أن من المكاسب التي تحققت من خلال التغيير أن السودان بدأ يعود للمجتمع الدولي وأن النظرة إليه بدأت تتغير.وعبر البرهان عن شكره وتقديره للحكومة الألمانية والبرلمان الألماني الذي أصدر قرارًا برفع الحظر عن الدعم الاقتصادي عن السودان.من جانبه، أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعم بلاده لعملية التغيير السياسي في السودان.وأشار إلى أن زيارة وزيري الخارجية والتعاون التنموي الألمانيين للسودان مؤخرا جاءت من أجل تأكيد واستعداد ألمانيا لدعم السودان خاصة في مجال التدريب المهني والتقني، مضيفاً أن ألمانيا لها خبرات جيدة في هذا المجال يمكن أن يستفيد منها السودان.وأضاف الرئيس الألماني أن هنالك موارد مالية متوفرة لدعم هذا المشروع، قائلا "سوف نبحث عن مجالات أخرى للتعاون بين ألمانيا والسودان، ونحن ندعم عملية التغيير السياسي نعرف أن هنالك صعوبات تواجه هذا الطريق".وأعرب فرانك عن أمله في أن تنجح التغييرات التي حدثت في السودان، داعياً العالم للوقوف بجانب السودان.// انتهى //16:30ت م0184