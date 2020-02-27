جنين 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسثمن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - الداعمه والمتواصلة للشعب الفلسطيني.وأشار زيارة في تصريح له اليوم، إلى أن المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، مولت مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية، للمهدمة بيوتهم خلال العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وبقيمة بلغت 10 ملايين دولار.وبين زيارة أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".// انتهى //16:31ت م0185