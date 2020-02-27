أملج 3 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسرأس وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنظيم المشروع الوطني للمشي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وناقش الاجتماع الاستعدادات التي اتخذت لانطلاق المشروع وتحديد الممشى الجنوبي الواقع جنوب قرية الأصداف السياحية كنقطة انطلاقة والعمل على تجهيزه وتهيئته لهذه الفعالية التي سوف تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس القادم الموافق 5 مارس 2020م .ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي بين افراد المجتمع وإيصال رسالة توعوية عن فوائد رياضة المشي للحفاظ على الصحة العامة.// انتهى//17:16ت م0205