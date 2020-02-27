القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر666 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 4ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 45ر1% ليبلغ مستوى 94ر13008 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 14ر1% مسجلاً 27ر1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 12ر1% ليغلق عند مستوى 08ر1311 نقطة.// انتهى //17:17ت م0207